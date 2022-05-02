​Зеленський про заяву Лаврова щодо "євреїв-антисемітів": "Чи залишиться посол Ізраїлю в Москві, знаючи таку їхню нову позицію?"

Президент Володимир Зеленський відреагував на слова очільника російського Міністерства закордонних справ Сергія Лаврова про те, що "найзапекліші антисеміти, як правило, - євреї".

"Завершується 68-й день нашої міцної оборони. 68-й день самознищення Росії. Самознищення в усіх сенсах слова. Якщо колись у цієї держави й було те, що називається репутацією, то зараз Росія щоденно робить такі речі, які просто виключають будь-яку адекватність", - сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні 2 травня.

Президент нагадав слова Лаврова про те, що нібито Гітлер "мав єврейську кров".

"Як взагалі можна було таке сказати напередодні річниці перемоги над нацизмом? Ці слова означають, що найвищий дипломат Росії перекладає на єврейський народ провину за злочини нацистів. Немає слів", - сказав Зеленський.

"Звичайно, сьогодні щодо цих слів великий скандал в Ізраїлі. Проте ніхто не чує заперечень або виправдань із Москви. Там мовчать. А значить, погоджуються із тим, що сказав їхній міністр закордонних справ. Після російського ракетного удару по Бабиному Яру в Києві, після пошкодженої обстрілами Менори на місці масових розстрілів у Дробицькому Яру поблизу Харкова, після загибелі від російських обстрілів звичайних людей, які пережили нацистську окупацію та нацистські концтабори, такий антисемітський випад їхнього міністра означає, що в керівництві Росії забули всі уроки Другої світової війни", - додав президент.

Він запитав, якою має бути реакція на такі заяви голови МЗС Росії?

"А тому питання – чи залишиться Посол Ізраїлю в Москві, знаючи таку їхню нову позицію? Чи залишаться відносини з Росією як зазвичай? Бо це все невипадково. Невипадкові слова російського міністра закордонних справ – «великого знавця гітлерізму». Невипадково російські окупанти на українській землі створюють так звані «фільтраційні табори», через які проводять тисячі наших громадян, українців. Де вбивають, катують, ґвалтують наших людей. Невипадково окупанти захоплюють цивільних і вивозять як заручників чи депортують як безкоштовну робочу силу. Невипадково вони ведуть так звану тотальну війну на знищення всього живого, після якої залишаються тільки спалені руїни від цілих міст і сіл. Щоб робити це, потрібно повністю відкинути мораль і здобутки переможців нацизму. Але якщо такі люди – в російському керівництві, це не означає, що вони можуть судити по собі про інших у Європі чи у світі", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід також відреагував на слова Лаврова.

У своєму Twitter він написав, що "висловлювання міністра закордонних справ РФ – це обурлива і непоправна заява, а також жахлива історична помилка. Євреї не вбивали себе під час Голокосту. Звинувачувати євреїв у антисемітизмі - це найгірша форма расизму щодо євреїв".