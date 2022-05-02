З Росією ми можемо підписати лише її капітуляцію, – секретар РНБО

Олексій Данілов зазначив, що головна гарантія для України – «свідоме суспільство, українські військові і зброя».

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Україна не буде підписувати мирний договір з Росією.

Про це він заявив в ефірі телемарафону.

«З Росією ми можемо підписати лише її капітуляцію», – сказав Олексій Данілов.

При цьому секретар РНБО зазначив, що міжнародні гарантії безпеки є важливими, однак головна гарантія для України – «свідоме суспільство, українські військові і зброя».

Найпотужнішою гарантією є міцна країна, інакше жодні інші гарантії не працюватимуть, додав він.

Також Олексій Данілов назвав нездійсненними мрії Росії захопити до 9 травня південь України і дійти до Придністров'я.

Нагадаємо, Україна на переговорах у Стамбулі запропонувала, щоб країни-члени Радбезу ООН –Британія, Китай, Росія, США, Франція, Туреччина, Німеччина, Канада, Італія, Польща, Ізраїль надали нашій державі гарантії безпеки, схожі на принцип колективної безпеки НАТО. Зокрема, упродовж трьох днів після нападу на Україну, країни-гаранти мали б надати військову допомогу, озброєння та створити безпольотну зону.