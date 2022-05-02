“Кожен блокпост – це лотерея, сподобаєшся ти окупантам чи ні”. Як мешканці окупованого Херсону виїздять з міста
“Кожен блокпост – це лотерея, сподобаєшся ти окупантам чи ні”. Як мешканці окупованого Херсону виїздять з міста
В Одесі ракетою знесло дах церкви УПЦ, є загиблі і поранені
В Одесі ракетою знесло дах церкви УПЦ, є загиблі і поранені
Росіяни десантними катерами перекинули підрозділ на острів Зміїний
Росіяни десантними катерами перекинули підрозділ на острів Зміїний
Росіяни випустили ще дві ракети по Дніпропетровщині: влучили в свинокомплекс і насадження
Росіяни випустили ще дві ракети по Дніпропетровщині: влучили в свинокомплекс і насадження
У Маріуполі триває евакуація цивільних (оновлено)
У Маріуполі триває евакуація цивільних (оновлено)
У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
Битва за Курили
Битва за Курили
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Дуже складна ситуація у Гуляйполі, - Запорізька ОВА
Дуже складна ситуація у Гуляйполі, - Запорізька ОВА
ГоловнаСуспільствоВійна

З Росією ми можемо підписати лише її капітуляцію, – секретар РНБО

Олексій Данілов зазначив, що головна гарантія для України – «свідоме суспільство, українські військові і зброя».

З Росією ми можемо підписати лише її капітуляцію, – секретар РНБО
Фото: ВВС

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Україна не буде підписувати мирний договір з Росією. 

Про це він заявив в ефірі телемарафону.

«З Росією ми можемо підписати лише її капітуляцію», – сказав Олексій Данілов.

При цьому секретар РНБО зазначив, що міжнародні гарантії безпеки є важливими, однак головна гарантія для України – «свідоме суспільство, українські військові і зброя».

Найпотужнішою гарантією є міцна країна, інакше жодні інші гарантії не працюватимуть, додав він. 

Також Олексій Данілов назвав нездійсненними мрії Росії захопити до 9 травня південь України і дійти до Придністров'я. 

Нагадаємо, Україна на переговорах у Стамбулі запропонувала, щоб країни-члени Радбезу ООН –Британія, Китай, Росія, США, Франція, Туреччина, Німеччина, Канада, Італія, Польща, Ізраїль надали нашій державі гарантії безпеки, схожі на принцип колективної безпеки НАТО. Зокрема, упродовж трьох днів після нападу на Україну, країни-гаранти мали б надати військову допомогу, озброєння та створити безпольотну зону.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також