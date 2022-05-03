У Росії залишилася доба до дефолту

Це може бути перший дефолт Росії із зовнішнього боргу за більш як сторіччя

У Росії залишається доба, щоби виплатити усі борги іноземним інвесорам і уникнути дефолту. Наразі доларовий платіж, який міністерство фінансів РФ наприкінці минулого тижня відправило на погашення єврооблігацій, досі не дійшов до ряду власників боргових паперів. Про це повідомляє Bloomberg.

"У Росії є трохи більше доби, щоб отримати виплати за двома іноземними облігаціями інвесторам і уникнути дефолту в щільній боротьбі з санкціями. Пільговий період для переказу 650 мільйонів доларів купонних та основних платежів закінчується 4 травня після того, як кошти були заблоковані на початку квітня ( через те, що Росія спробувала розплатитись у рублях, замість доларів, - ред.)", - йдеться в повідомленні.

Як пише Bloomberg, це може бути перший дефолт Росії із зовнішнього боргу за більш як сторіччя.

Відлік до дефолту розпочався, коли JPMorgan Chase & Co. призупинила виплати облігацій за наказом Казначейства США. Росія намагалася обійти проблему, заплативши в рублях, після того, як США в рамках санкцій заборонили використовувати долари із заморожених держрахунків РФ. Але рейтингові агенції заявили про порушення умов облігацій.

Наприкінці минулого Мінфін РФ повідомив, що перевів 564,8 млн доларів за євробондами "Росія-22" та 84,4 млн за паперами "Росія-42", "платежі були зроблені у валюті випуску - у доларах США". У відомстві запевнили, що зобов'язання перед кредиторами виконано у повному обсязі.

Наразі йде затримка у поведенні платіжних операцій. Водночас за кілька днів у Росії настає наступний термін сплати - відсотків у доларах та євро за суверенними облігаціями.