Німеччина піднімала у повітря винищувачі через російський літак над Балтійським морем

Німеччина підняла у суботу, 30 квітня, у повітря два винищувачі Eurofighter з авіабази Лааге через російський літак-розвідник над Балтійським морем.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на німецьке інформаційне агентство DPA.

Повідомляється, що російський літак ідентифікували у міжнародному повітряному просторі біля острова Рюген.

Аварійний загін із двох німецьких винищувачів супроводжував російський літак у міжнародному повітряному просторі.

Через цей інцидент Данія викликала посла Росії до МЗС. Міністр закордонних справ Єппе Кофод пояснив, що російський військовий літак увійшов у повітряний простір Данії.

За інформацією Стокгольма, російський гвинтовий літак Ан-30 також порушив повітряний простір Швеції на схід від данського острова Борнхольм у Балтійському морі.

Нагадаємо, російські літаки вже порушували повітряний простір Швеції на початку березня. Тоді два штурмовики Су-24 у супроводі двох винищувачів Су-27,оснащені ядерною зброєю, які вилетіли з Калінінградської авіабази, на кілька хвилин вдерлись у повітряний простір Швеції.