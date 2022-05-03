Росіяни десантними катерами перекинули підрозділ на острів Зміїний
Росіяни десантними катерами перекинули підрозділ на острів Зміїний
У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
Битва за Курили
Битва за Курили
“Кожен блокпост – це лотерея, сподобаєшся ти окупантам чи ні”. Як мешканці окупованого Херсону виїздять з міста
“Кожен блокпост – це лотерея, сподобаєшся ти окупантам чи ні”. Як мешканці окупованого Херсону виїздять з міста
Дуже складна ситуація у Гуляйполі, - Запорізька ОВА
Дуже складна ситуація у Гуляйполі, - Запорізька ОВА
У Маріуполі триває евакуація цивільних (оновлено)
У Маріуполі триває евакуація цивільних (оновлено)
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Росіяни випустили ще дві ракети по Дніпропетровщині: влучили в свинокомплекс і насадження
Росіяни випустили ще дві ракети по Дніпропетровщині: влучили в свинокомплекс і насадження
В Одесі ракетою знесло дах церкви УПЦ, є загиблі і поранені
В Одесі ракетою знесло дах церкви УПЦ, є загиблі і поранені
ГоловнаСвіт

Німеччина піднімала у повітря винищувачі через російський літак над Балтійським морем

Літак-розвідувальник РФ порушив повітряний простір Данії і Швеції.

Німеччина піднімала у повітря винищувачі через російський літак над Балтійським морем
Eurofighter (архивное фото)
Фото: wikipedia.org

Німеччина підняла у суботу, 30 квітня, у повітря два винищувачі Eurofighter з авіабази Лааге через російський літак-розвідник над Балтійським морем.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на німецьке інформаційне агентство DPA

Повідомляється, що російський літак ідентифікували у міжнародному повітряному просторі біля острова Рюген. 

Аварійний загін із двох німецьких винищувачів супроводжував російський літак у міжнародному повітряному просторі.

Через цей інцидент Данія викликала посла Росії до МЗС. Міністр закордонних справ Єппе Кофод пояснив, що російський військовий літак увійшов у повітряний простір Данії.

За інформацією Стокгольма, російський гвинтовий літак Ан-30 також порушив повітряний простір Швеції на схід від данського острова Борнхольм у Балтійському морі. 

Нагадаємо, російські літаки вже порушували повітряний простір Швеції на початку березня. Тоді два штурмовики Су-24 у супроводі двох винищувачів Су-27,оснащені ядерною зброєю, які вилетіли з Калінінградської авіабази, на кілька хвилин вдерлись у повітряний простір Швеції. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також