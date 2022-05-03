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Рада ухвалить заяву про неприпустимість присвоєння Росії перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

В парламенті вже зареєстрували відповідний проєкт постанови.

Рада ухвалить заяву про неприпустимість присвоєння Росії перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
Фото: Lb.ua

В Раді зареєстрували проєкт Постанови про Заяву Верховної Ради України «З нагоди 77-ї річниці перемоги над нацизмом та про неприпустимість присвоєння Російською Федерацією перемоги над нацизмом». 

Народні депутати напередодні Дня пам’яті та примирення 8 травня і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 9 травня, в умовах повномасштабної військової агресії Росії проти України планують проголосувати за заяву «про неприпустимість монополізації Російською Федерацією перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, яка стала спільним досягненням Антигітлерівської коаліції та визвольних рухів, а сама війна є спільною трагедією народів світу», - йдеться у пояснювальній записці, опублікованій на сайті ВРУ.

Рада на державному рівні засвідчить «внесок Українського народу у спільну перемогу військ Антигітлерівської коаліції над нацизмом та надасть політичну оцінку системним практикам знецінення, перекручення та маніпулювання Російською Федерацією моральним спадком учасників Другої світової війни та перемоги над нацизмом». 

Також у проєкті наголошується, що «злочини Російської Федерації в Україні, мають бути зупинені, а російський путінський режим – засуджений, і переможений спільними зусиллями усього цивілізованого світу та само, як нацистська Німеччина».

Нагадаємо, раніше стало відомо, що український парламент хоче звернутися до американського Конгресу з проханням визнати РФ державою-спонсором тероризму.

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