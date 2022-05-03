Росіяни випустили ще дві ракети по Дніпропетровщині: влучили в свинокомплекс і насадження
Росіяни випустили ще дві ракети по Дніпропетровщині: влучили в свинокомплекс і насадження
В Одесі ракетою знесло дах церкви УПЦ, є загиблі і поранені
В Одесі ракетою знесло дах церкви УПЦ, є загиблі і поранені
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
У Маріуполі триває евакуація цивільних (оновлено)
У Маріуполі триває евакуація цивільних (оновлено)
У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
Дуже складна ситуація у Гуляйполі, - Запорізька ОВА
Дуже складна ситуація у Гуляйполі, - Запорізька ОВА
Битва за Курили
Битва за Курили
“Кожен блокпост – це лотерея, сподобаєшся ти окупантам чи ні”. Як мешканці окупованого Херсону виїздять з міста
“Кожен блокпост – це лотерея, сподобаєшся ти окупантам чи ні”. Як мешканці окупованого Херсону виїздять з міста
Росіяни десантними катерами перекинули підрозділ на острів Зміїний
Росіяни десантними катерами перекинули підрозділ на острів Зміїний
ГоловнаСуспільствоВійна

Орбан сказав, що у росіян є план - все закінчиться 9 травня, - Папа Франциск

"Я налаштований песимістично, але ми повинні зробити все можливе, щоб зупинити війну", - наголосив Понтифік.

Орбан сказав, що у росіян є план - все закінчиться 9 травня, - Папа Франциск
Фото: isra.com

Угорський прем'єр Віктор Орбан у розмові з Папою Франциском сказав, що згідно з планом Росії війна закінчиться 9 травня.

Про це в інтерв'ю Corriere Della Sera сказав Понтифік.

"Орбан, коли я з ним зустрівся, він сказав мені, що у росіян є план, що все закінчиться 9 травня. Сподіваюся, це так, щоб ми також розуміли швидкість ескалації в ці дні. Бо зараз це не просто Донбас, це Крим, це Одеса, це забирає в України Чорноморський порт, от і все", - зазначив Папа Франциск.

Він додав, що "налаштований песимістично, але ми повинні зробити все можливе, щоб зупинити війну". 

Нагадаємо, раніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що РФ може використати святкування 9 травня, щоб оголосити про масову мобілізацію резервів для війни з Україною. 

За інформацією британського видання The Times, 9 травня Росія планує висадити десант з окупованого Криму на території невизнаного Придністровʼя. Водночас плануються протести та заколоти у Кишиневі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також