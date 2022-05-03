Орбан сказав, що у росіян є план - все закінчиться 9 травня, - Папа Франциск

"Я налаштований песимістично, але ми повинні зробити все можливе, щоб зупинити війну", - наголосив Понтифік.

Угорський прем'єр Віктор Орбан у розмові з Папою Франциском сказав, що згідно з планом Росії війна закінчиться 9 травня.

Про це в інтерв'ю Corriere Della Sera сказав Понтифік.

"Орбан, коли я з ним зустрівся, він сказав мені, що у росіян є план, що все закінчиться 9 травня. Сподіваюся, це так, щоб ми також розуміли швидкість ескалації в ці дні. Бо зараз це не просто Донбас, це Крим, це Одеса, це забирає в України Чорноморський порт, от і все", - зазначив Папа Франциск.

Він додав, що "налаштований песимістично, але ми повинні зробити все можливе, щоб зупинити війну".

Нагадаємо, раніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що РФ може використати святкування 9 травня, щоб оголосити про масову мобілізацію резервів для війни з Україною.

За інформацією британського видання The Times, 9 травня Росія планує висадити десант з окупованого Криму на території невизнаного Придністровʼя. Водночас плануються протести та заколоти у Кишиневі.