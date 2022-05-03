Майже 30 тисяч осіб виїхало за минулу добу з України і стільки ж прибуло, - ДПСУ

Також було оформлено майже 270 вантажівок з гуманітарною допомогою.

З України упродовж минулої доби вибуло понад 29 тисяч осіб. А прибуло 30 тисяч, з яких більш ніж 27 тисяч - українці.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі.

18 тисяч осіб перетнули кордон з Польщею, решта попрямували до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови, уточнили в ДПСУ.

Також український кордон за добу перетнуло майже 15 тисяч транспортних засобів. Прикордонники оформлено майже 270 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Нагадаємо, від 27 лютого до Естонії прибули 34 883 українських біженців.

Днями Франція відправила до України конвой з гуманітарною допомогою на 200 тис. євро.