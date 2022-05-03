Ворожі обстріли, поранені жителі та загиблий від пожежі на підприємстві, - Синєгубов розповів про ситуацію на Харківщині

"Підтримуємо наші ЗСУ, вони мужньо обороняють позиції та не пропускають ворога, який робить постійні спроби атак".

За минулу добу внаслідок обстрілів окупантів на Харківщині було поранено трьох осіб.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Харків - 2 особи, Чугуївський район - 1 людина. Також медики надають допомогу жителям населених пунктів, звільнених від окупантів", - уточнив Синєгубов.

За його словами, росармія завдала по Харкову 2 удари із реактивних систем залпового вогню та здійснили один артилерійський обстріл. Внаслідок цього постраждали цивільні об’єкти на Північній Салтівці.

"У Харківському районі через ранкові обстріли виникла пожежа на одному з підприємств. Фабрика на період воєнного стану не працювала, приміщення зазнали значних руйнувань. На жаль, загинув 46-річний працівник, який на час обстрілів перебував на території", - розповів очільник Харківщини.

Також окупанти упродовж доби обстрілювали Золочів, Барвінкове, Дергачі, Чугуїв.

"Активні бойові дії тривають в Ізюмському напрямку. Підтримуємо наші ЗСУ, вони мужньо обороняють позиції та не пропускають ворога, який робить постійні спроби атак", - додав Синєгубов.

Нагадаємо, 1 травня внаслідок обстрілів окупантами Харківщини загинули троє людей.

30 квітня зазнала пошкоджень будівля одного медзакладу Харкова. У результаті обстрілу частково зруйновано бетонні конструкції та віконні рами технічного поверху лікарні, а також сталася пожежа на 5-му поверсі.