Ворожі обстріли, поранені жителі та загиблий від пожежі на підприємстві, - Синєгубов розповів про ситуацію на Харківщині

За минулу добу внаслідок обстрілів окупантів на Харківщині було поранено трьох осіб.
Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Харків - 2 особи, Чугуївський район - 1 людина. Також медики надають допомогу жителям населених пунктів, звільнених від окупантів", - уточнив Синєгубов.
За його словами, росармія завдала по Харкову 2 удари із реактивних систем залпового вогню та здійснили один артилерійський обстріл. Внаслідок цього постраждали цивільні об’єкти на Північній Салтівці.
"У Харківському районі через ранкові обстріли виникла пожежа на одному з підприємств. Фабрика на період воєнного стану не працювала, приміщення зазнали значних руйнувань. На жаль, загинув 46-річний працівник, який на час обстрілів перебував на території", - розповів очільник Харківщини.
Також окупанти упродовж доби обстрілювали Золочів, Барвінкове, Дергачі, Чугуїв.
"Активні бойові дії тривають в Ізюмському напрямку. Підтримуємо наші ЗСУ, вони мужньо обороняють позиції та не пропускають ворога, який робить постійні спроби атак", - додав Синєгубов.
Нагадаємо, 1 травня внаслідок обстрілів окупантами Харківщини загинули троє людей.
30 квітня зазнала пошкоджень будівля одного медзакладу Харкова. У результаті обстрілу частково зруйновано бетонні конструкції та віконні рами технічного поверху лікарні, а також сталася пожежа на 5-му поверсі.