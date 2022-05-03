Міністр оборони побував у найгарячіших точках області, де велися запеклі бої з російськими загарбниками.

Після звільнення Збройними силами України Чернігівщини людям запропонували спожити їжу, яку після своєї втечі залишили окупанти. Жителі відмовилися споживати те, що належало загарбникам.

Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков під час відвідин Чернігівської області. Зокрема - найгарячіших точок області, де велися запеклі бої з російськими окупантами.

Резніков поспілкувався з місцевими дітлахами. У розмові вони сказали - хочуть миру, щоб війна якнайшвидше закінчилася.

"Коли ми чуємо страшні історії про більш ніж 300 людей, дітей у тій школі, в підвалі, яких тримали, розстрілювали, катували, а діти при тому малювали на стінах малюнки і писали "Слава Україні!"... Це поведінка варварів, мародерів, насильників, ґвалтівників", - висловився Резніков про російську окупаційну армію.

Нагадаємо, 1 травня Олексій Резніков відвідав звільнені селища Ягідне і Лукашівка на Чернігівщині.

Напередодні українські прикордонники зафіксували обстріл з території Росії в районі українського пункту пропуску "Сеньківка" на Чернігівщині.