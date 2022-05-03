Путін не ухвалив остаточного рішення, чи приєднувати Донбас до Росії, – Буданов

Путін ще не ухвалив остаточного рішення, чи намагатися йому прийняти Донбас у склад Росії, чи лишати його якоюсь третьою територією.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв’ю «НВ».

За його словами, остаточне рішення залежатиме від багатьох факторів, головний з яких – контроль над усією територією Донецької та Луганської областей.

«Бо навіть для хворого розуму буде нелегітимно, коли одна частина Донбасу під контролем поки що у них, а інша – ні. Їм потрібен увесь Донбас, аби номінально сказати, що народ Донбасу обрав свій шлях», – зазначив Кирило Буданов.

Він також зазначив, що окупанти мають окремі стратегії для півдня України.

«У хворому розумі російського керівництва є дві ідеї, які вони плекають. Перша – це відтворення Таврійської губернії, яка існувала нетривалий час у Російській імперії. Це територія Криму, Херсонщини, частково Миколаївщини і навіть трохи Донецької області та Запоріжжя, з адміністративним центром у місті Сімферополь. Це та ідея, яку вони зараз проштовхують, – розповів він. – Друга ідея, яку нечасто можна почути, проте вона має місце, — так зване Небесне місто. Це Одеська область, Херсонська область, частина Миколаївської області, місто Дніпро та частина Донецької області. Була така концепція. Ще раз кажу: це — хворий розум».

Очільник ГУР також сказав, що вивезення зерна і сільгосптехніки з Херсонщини має на меті створення демографічної та гуманітарної кризи в регіоні.

«Тільки в такому випадку вони зможуть справитися з більшістю населення. Дуже легко маніпулювати настроями населення, коли в людей забрати усе, а потім пропонувати гуманітарну допомогу. Щоб не витрачати мільйони, вони будуть витрачати копійки, даючи крихту хліба», – припустив він.

Нагадаємо, посол США в Організації з безпеки і співробітництва в Європі Майкл Карпентер заявив, що Вашингтон має «високодостовірну» інформацію розвідки про те, що Росія спробує анексувати Донецьку та Луганську області «десь у середині травня». Схожий план Москва має щодо Херсона.