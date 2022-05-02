В результаті загорілись три металеві побутові вагончики.

Російські окупанти в понеділок обстріляли Корабельний район Миколаєва.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич у своєму Telegram-каналі.

Внаслідок обстрілу сталася пожежа в трьох побутові вагончиках. Обійшлось без постраждалих.

"Сьогодні ввечері російські окупанти знову обстріляли Корабельний район Миколаєва. Внаслідок обстрілу там загорілись три металеві побутові вагончики. За пів години рятувальники Головного управління ДСНС України у Миколаївській області пожежу загасили. Жертв та постраждалих немає", - написав Сєнкевич.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Нагадаємо, раніше Росія обстріляла Миколаїв "Смерчами". В результаті було пошкоджено десятки приватних домогосподарств, автівки, крамниці.