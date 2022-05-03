Бійці 30 окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького оприлюднили відео знищення техніки російських окупантів.

"Ми не знаємо чи були у вас сьогодні приємні новини зранку. Тож, розпочнемо саме з них: наші військові знищили декілька одиниць російської техніки", - розповіли українські захисники.

Завдяки нашим військовим росармія позбулася декількох БТРів і танка.

Нагадаємо, напередодні СБУ повідомила, що окупанти вивели з ладу останній в підрозділі танк, щоб не воювати зі Збройними силами України.