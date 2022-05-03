Росіяни випустили ще дві ракети по Дніпропетровщині: влучили в свинокомплекс і насадження
Росіяни випустили ще дві ракети по Дніпропетровщині: влучили в свинокомплекс і насадження
В Одесі ракетою знесло дах церкви УПЦ, є загиблі і поранені
В Одесі ракетою знесло дах церкви УПЦ, є загиблі і поранені
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
У Маріуполі триває евакуація цивільних (оновлено)
У Маріуполі триває евакуація цивільних (оновлено)
У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
Дуже складна ситуація у Гуляйполі, - Запорізька ОВА
Дуже складна ситуація у Гуляйполі, - Запорізька ОВА
Битва за Курили
Битва за Курили
“Кожен блокпост – це лотерея, сподобаєшся ти окупантам чи ні”. Як мешканці окупованого Херсону виїздять з міста
“Кожен блокпост – це лотерея, сподобаєшся ти окупантам чи ні”. Як мешканці окупованого Херсону виїздять з міста
Росіяни десантними катерами перекинули підрозділ на острів Зміїний
Росіяни десантними катерами перекинули підрозділ на острів Зміїний
ГоловнаСуспільствоВійна

Залужний: ЗСУ за 2 доби ліквідували ворожі БПЛА загальною вартістю близько 2 млн. дол.

Головнокомандувач опублікував знімки знищених літальних апаратів окупантів.

Залужний: ЗСУ за 2 доби ліквідували ворожі БПЛА загальною вартістю близько 2 млн. дол.
Фото: Facebook/Головнокомандувач ЗС України

Збройні сили України за дві доби знищили майже 20 ворожих безпілотних літальних апаратів загальною вартістю близько 2 млн доларів.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Він опублікував у своєму Facebook світлини знищеної техніки російських окупантів.

"Злагоджена робота підрозділів радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони Сухопутних військ. На фото - вражені російські #БПЛА Орлан та Тахіон на Східному напрямку і ZALA на Північному", - написав Залужний.

Нагадаємо, 2 травня ЗСУ збили російський безпілотник "Форпост" вартістю 7 млн. дол. та сім "орланів".

Один штурмовик Су-25 та одразу 9 безпілотників "Орлан-10" російської армії знищила 29 квітня протиповітряна оборона Сухопутних військ та Повітряних Сил.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також