Збройні сили України за дві доби знищили майже 20 ворожих безпілотних літальних апаратів загальною вартістю близько 2 млн доларів.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Він опублікував у своєму Facebook світлини знищеної техніки російських окупантів.

"Злагоджена робота підрозділів радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони Сухопутних військ. На фото - вражені російські #БПЛА Орлан та Тахіон на Східному напрямку і ZALA на Північному", - написав Залужний.

Нагадаємо, 2 травня ЗСУ збили російський безпілотник "Форпост" вартістю 7 млн. дол. та сім "орланів".

Один штурмовик Су-25 та одразу 9 безпілотників "Орлан-10" російської армії знищила 29 квітня протиповітряна оборона Сухопутних військ та Повітряних Сил.