Майже дві тисячі маріупольців чекають на евакуацію біля Бердянська, відкрито коридор з Енергодара

Майже дві тисячі маріупольців чекають на евакуацію біля Бердянська, яку зривають російські військові.

Про це повідомив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко в ефірі телемарафону, пише Радіо Свобода.

“Ми чекали, що на Луначарському кільці, біля Бердянська, відбудеться евакуація. Там сьогодні дві тисячі жителів Маріуполя чекають, які виїхали, добралися до Бердянська. Вони вже два тижні чекають на евакуацію, і ми оголосили її початок. Але ворожі російські війська руйнують наші плани, не дають змоги маріупольцям добратися до підконтрольної Україні території Запоріжжя”, – сказав Бойченко.

За його словами, вчорашня евакуаційна колона ще рухається у напрямку Запоріжжя.

З 14 евакуаційних автобусів із жителями Маріуполя дісталися підконтрольної українському уряду території лише три. Доля людей, які перебувають у решті 11 – невідома.

За словами Бойченка, загалом у Маріуполі залишається понад 100 тисяч жителів, які також чекають на евакуацію. Він додав, що більш ніж 200 цивільних переховуються на заводі “Азовсталь”.

Крім того, із тимчасово захопленого військами РФ Енергодара відкрито гуманітарний коридор для людей, які хочуть виїхати на власному транспорті, повідомив мер міста Дмитро Орлов.

“3 травня відкрито евакуаційний коридор на власному транспорті з Енергодара до Запоріжжя через Василівку – Кам’янське і через Токмак-Оріхів”, – написав він.

Нагадаємо, сьогодні має продовжитися евакуація жителів із Маріуполя.

Наразі з районів бойових дій вдалося врятувати більш ніж 350 тисяч людей.