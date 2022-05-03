Унаслідок російських обстрілів на Херсонщині загинула одна людина. Про це повідомляють на фейсбук-сторінці Кочубеївської сільської територіальної громади.

"У результаті вечірнього обстрілу територій населених пунктів громади маємо чотирьох поранених осіб і одна людина, на жаль, загинула", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що важкість поранень місцевих мешканців наразі уточнюється.

Нагадаємо, що у Львові ввечері пролунали чотири потужні вибухи. Унаслідок ракетного удару попередньо одна людина поранена.