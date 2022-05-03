Загалом за добу захисники відбили три атаки окупантів.

На сході українські військові знищили російський склад з боєприпасами. Про це повідомляє оперативно-тактичне угрупування "Схід".

"Тривають бої. Втрати ворога складають: особового складу - 40, танків - пʼять, БМП - два, АТ - сім, мінометних розрахунків - 1", - йдеться в повідомленні.

Також додають, що протягом доби українські військові відбили три ворожі атаки і зруйнували російський склад боєприпасів.

Нагадаємо, що на Донеччині та Луганщині знищили шість російських танків і пʼять артилерійських систем.