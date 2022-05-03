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У Криворізькому районі росіяни обстріляли населений пункт

Постраждалих та загиблих немає.

У Криворізькому районі росіяни обстріляли населений пункт
Фото: РУДАНА

У Криворізькому районі росіяни обстріляли населений пункт. Про це повідомив голова Криворізької військової адміністрації Євген Ситниченко.

"На кінець дня ці рашистські організми, зомбовані путінською пропагандою, обстріляли територію нашого району. Снаряд потрапив у населений пункт", - йдеться в повідомленні.

Він додав, що постраждалих чи загиблих у районі немає.

Нагадаємо, що у Львові ввечері пролунали чотири потужні вибухи. Мер Садовий повідомив, що в частині міста перебої з електропостачанням. Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що в місті внаслідок ракетних ударів пошкоджено три електричні підстанції.

 

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