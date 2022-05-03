Росія вперше від початку повномасштабного вторгнення завдала удару по Закарпаттю (оновлено)

Росія вперше від початку повномасштабного військового вторгнення в Україну обстріляла Закарпаття.
Про це повідомляє Закарпатська ОВА.
"Приліт ракети в інфраструктурний об’єкт у гірському районі Закарпаття. На місці працюють служби, уточнюємо інформацію щодо пошкоджень та можливих жертв", - повідомив голова ОВА Віктор Микита.
Оновлено. Обласне керівництво Закарпаття підтвердило удар по залізничній інфраструктурі на залізничній станції Воловець.
Зазначається, що ворожа ракета влучила в підстанцію поруч із вокзалом. На місці події працюють рятувальники. Інформацію щодо постраждалих уточнюють.
"На об'єктах у радіусі 500 м вибиті вікна, уламки ракети пошкодили автомобілі поблизу. Інформацію щодо жертв уточнюють. До ліквідації наслідків залучені відповідні служби", - йдеться в повідомленні.
Раніше українська ППО збила ракети над Вінницею та на Київщині, у інших містах також повідомляють про вибухи.
У Львові, як повідомив мер міста Андрій Садовий, ввечері пролунали чотири потужні вибухи. Оголошено повітряну тривогу. Він закликав містян залишатися в укриттях. Також Садовий повідомив, що в частині міста - перебої з електропостачанням.