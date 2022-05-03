Росіяни випустили ще дві ракети по Дніпропетровщині: влучили в свинокомплекс і насадження
Росіяни випустили ще дві ракети по Дніпропетровщині: влучили в свинокомплекс і насадження
Битва за Курили
Битва за Курили
“Кожен блокпост – це лотерея, сподобаєшся ти окупантам чи ні”. Як мешканці окупованого Херсону виїздять з міста
“Кожен блокпост – це лотерея, сподобаєшся ти окупантам чи ні”. Як мешканці окупованого Херсону виїздять з міста
У Маріуполі триває евакуація цивільних (оновлено)
У Маріуполі триває евакуація цивільних (оновлено)
Росіяни десантними катерами перекинули підрозділ на острів Зміїний
Росіяни десантними катерами перекинули підрозділ на острів Зміїний
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Дуже складна ситуація у Гуляйполі, - Запорізька ОВА
Дуже складна ситуація у Гуляйполі, - Запорізька ОВА
У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
В Одесі ракетою знесло дах церкви УПЦ, є загиблі і поранені
В Одесі ракетою знесло дах церкви УПЦ, є загиблі і поранені
ГоловнаСвіт

Посольство Кіпру відновлює свою роботу в Києві

На будівлі диппредставництва вже підняли кіпрський прапор.

Посольство Кіпру відновлює свою роботу в Києві
Фото: facebook.com/CyprusinUkraine

Посольство Кіпру поступово відновлює роботу в Києві. На будівлі диппредставництва вже підняли кіпрський прапор.

Про це повідомляє пресслужба посольства.

Зазначається, що голова місії Ліна Темістоклеус не виїжджала з України з моменту повномасштабного вторгнення Росії.

"Посольство Кіпру поступово поновлює свою роботу в Києві в рамках послідовної підтримки України Кіпром у питаннях принципової важливості. Від 3 травня прапор знову майорить у столиці. Голова місії Ліна Темістоклеус не виїжджала з України і залишалась в охопленій війною країні з 24 лютого, і тепер рада вітати й скликати команду у посольстві на своїх позиціях", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, до Києва вже повернулись 32 дипломатичні представництва. Нацгвардія посилила їх охорону.

Посольство США в Україні може повернутися до Києва наприкінці травня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також