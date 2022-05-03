Посольство Кіпру відновлює свою роботу в Києві

На будівлі диппредставництва вже підняли кіпрський прапор.

Посольство Кіпру поступово відновлює роботу в Києві. На будівлі диппредставництва вже підняли кіпрський прапор.

Про це повідомляє пресслужба посольства.

Зазначається, що голова місії Ліна Темістоклеус не виїжджала з України з моменту повномасштабного вторгнення Росії.

"Посольство Кіпру поступово поновлює свою роботу в Києві в рамках послідовної підтримки України Кіпром у питаннях принципової важливості. Від 3 травня прапор знову майорить у столиці. Голова місії Ліна Темістоклеус не виїжджала з України і залишалась в охопленій війною країні з 24 лютого, і тепер рада вітати й скликати команду у посольстві на своїх позиціях", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, до Києва вже повернулись 32 дипломатичні представництва. Нацгвардія посилила їх охорону.

Посольство США в Україні може повернутися до Києва наприкінці травня.