До Києва повернулись 32 дипломатичні представництва, Нацгвардія посилила їх охорону

До Києва повернулось 32 дипломатичні представництва, Національна гвардія України посилила схему охорони таких об’єктів.

Про це командир 22-ї окремої бригади з охорони дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав Віталій Стецик розповів під час брифінгу, інформує МВС.

“Щодня все більше дипмісій повертаються в Україну та до столиці, щоб відновити роботу. Наразі 32 дипломатичних представництва вже повернулося до столиці”, – повідомив він.

Наразі під охороною бригади перебуває понад 100 диппредставництва та консульських установ.

З початком військової агресії Нацгвардія переглянула схему охорони та оборони об’єктів та значно збільшила сили та засоби, а також додала патрулювання на броньованій техніці.

Особовий склад озброєний стрілецькою вогнепальною зброєю, як ближнього так і дальнього враження, а також посилений протитанковими засобами для знешкодження ворожої бронетехніки.

“Військовослужбовці бригади неодноразово надавали допомогу правоохоронцям та СБУ допомогу у затриманні, як диверсійних груп, так і окремих їх представників, корегувальників, а також у попередженні здійснення аеророзвідки ворожих дронів, шляхом їх знищення”, – додав Стецик.

Він розповів, що підрозділи бригади супроводжували колони дипломатичних представників та членів їхніх сімей, коли ті змушені були покидати Україну або змінювати місце розташування через війну.

“Весь цивілізований світ допомагає нам в протистоянні з підступним ворогом і важливу роль у цьому процесі відіграють дипломати. Сьогодні ми як ніколи усвідомлюємо, що від якості виконання покладених на бригаду службово-бойових завдань залежить авторитет нашої держави на міжнародному рівні”, – сказав Стецик.

Нагадаємо, посольство США в Україні може повернутися до Києва наприкінці травня.