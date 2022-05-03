Росіяни вбили сьогодні на Донеччині щонайменше 9 людей

Сьогодні у Донецькій області росіяни вбили щонайменше 9 людей.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Російська авіація з ранку бомбить Авдіївку, під ударом житловий масив у центральній частині міста. Вчора вночі окупанти на цьому ж напрямку застосували Гради.

“Наслідки обстрілів та бомбардувань ще належить встановити, але вже зараз відомо про щонайменше 3 загиблих і 2 поранених, 8 пошкоджених будинків”, – йдеться у повідомленні.

Окрім того, унаслідок ранкового обстрілу Вугледара загинуло три людини, що йшли по питну воду. Ще троє цивільних загинули внаслідок обстрілу Лимана.

Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

Також під ворожим вогнем сьогодні Очеретинська громада. Інформацію щодо жертв та руйнувань уточнюємо.

Нагадаємо, на Донеччині за добу росіяни обстріляли 10 населених пунктів. Руйнувань зазнали щонайменше 33 цивільних об’єкти – житлові будинки, дитячі оздоровчі заклади, школа, об’єкти життєзабезпечення.