Росіяни вбили сьогодні на Донеччині щонайменше 9 людей

Сьогодні у Донецькій області росіяни вбили щонайменше 9 людей.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
Російська авіація з ранку бомбить Авдіївку, під ударом житловий масив у центральній частині міста. Вчора вночі окупанти на цьому ж напрямку застосували Гради.
“Наслідки обстрілів та бомбардувань ще належить встановити, але вже зараз відомо про щонайменше 3 загиблих і 2 поранених, 8 пошкоджених будинків”, – йдеться у повідомленні.
Окрім того, унаслідок ранкового обстрілу Вугледара загинуло три людини, що йшли по питну воду. Ще троє цивільних загинули внаслідок обстрілу Лимана.
Також під ворожим вогнем сьогодні Очеретинська громада. Інформацію щодо жертв та руйнувань уточнюємо.
Нагадаємо, на Донеччині за добу росіяни обстріляли 10 населених пунктів. Руйнувань зазнали щонайменше 33 цивільних об’єкти – житлові будинки, дитячі оздоровчі заклади, школа, об’єкти життєзабезпечення.