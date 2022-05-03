Йдеться про “головного героя” публікації від 29 квітня, Івана Клименка, який є прихильником нацизму.

Російські окупанти переймаються, що після викриттів Служби безпеки України їх можуть судити вдома.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зокрема, це стосується “головного героя” нашої публікації від 29 квітня, Івана Клименка, який є прихильником нацизму.

Він дізнався, що СБУ перехопила його розмову з матір’ю і дуже переживає з цього приводу, запитуючи думку своїх друзів.

“Привет, Полин! Глянь,пожалуйста, что там на меня СБУ в ютуб выложила”, – сказав він.

“Запись звонка с твоей матерью, в котором ты говоришь, что всех перебьешь и переубиваешь. Что ты е*лан и таких, как ты, нужно отдать на международный суд. Это, мягко говоря. Там твои фото, твои данные”, – відповіла вона.

Інший друг теж не надто його підтримав: “На какой *уй ты написал! Вань, я тебе давным-давно говорил, что служба в армии – это не шутка”.

Зараз рашист Іван гуглить статті кримінального кодексу рф, щоб зрозуміти, скільки років йому загрожує за розпалювання ненависті та пропаганду нацизму, зазначили у СБУ.

Зазначимо, 28 квітня СБУ повідомила, що Росія набирає в свою армію прихильників нацизму.

“Нам нужно всех убивать: и детей, и женщин. Всех подряд. Всю Украину нужно вытравить просто, до самого Львова. Чтобы этой страны не было на карте. Нужно их с земли стереть”, – заяив Клименко у розмові з матір’ю.

Серед опублікованих світлин росіянина – його зображення у військовій формі та фото з нацистською символікою.

Він служить у Другій гвардійській Таманській мотострілковій дивізії, яка вважається елітою збройних сил РФ і завжди бере участь у військових парадах у москві.