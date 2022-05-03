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Росіяни з важкого озброєння обстріляли вулицю у Врубівці, - Гайдай

На щастя, в будинках не було людей.

Росіяни з важкого озброєння обстріляли вулицю у Врубівці, - Гайдай
Фото: Telegram/Сергій Гайдай

Російські окупанти обстріляли з важкого озброєння вулицю у Врубівці, що на Луганщині.

Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Орки цілеспрямовано сьогодні відкрили вогонь по житловим будинкам селища Врубівка. З важкого озброєння росіяни накрили цілу вулицю. На щастя, ніхто не постраждав, в домівках нікого не було. Коли прийшли виявили, що повертатися вже нікуди…", - розповів подробиці очільник області.

Фото: Telegram/Сергій Гайдай

Фото: Telegram/Сергій Гайдай

Нагадаємо, сьогодні загарбники близько 12:00 відкрили вогонь з мінометів по території Глухівської громади на Сумщині.

На Донеччині за добу росіяни обстріляли 10 населених пунктів, є загиблі та поранені.

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