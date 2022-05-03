Російські окупанти обстріляли з важкого озброєння вулицю у Врубівці, що на Луганщині.
Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Орки цілеспрямовано сьогодні відкрили вогонь по житловим будинкам селища Врубівка. З важкого озброєння росіяни накрили цілу вулицю. На щастя, ніхто не постраждав, в домівках нікого не було. Коли прийшли виявили, що повертатися вже нікуди…", - розповів подробиці очільник області.
Нагадаємо, сьогодні загарбники близько 12:00 відкрили вогонь з мінометів по території Глухівської громади на Сумщині.
На Донеччині за добу росіяни обстріляли 10 населених пунктів, є загиблі та поранені.