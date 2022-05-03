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У Маріуполі окупанти розпочали “реєстрацію” приватного житла

“Формально – для визначення розміру компенсації за житло. Фактично – для проведення інвентаризації та “легалізації”.

У Маріуполі окупанти розпочали “реєстрацію” приватного житла
Фото: EPA/UPG

У Маріуполі у приміщенні школи № 9 окупанти розпочали “реєстрацію” приватного житла. 

Про це у Телеграмі написав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

“Формально – для визначення розміру компенсації за житло. Фактично – для проведення інвентаризації та “легалізації”, фактичного привласнення майна окупантами”, – йдеться у повідомленні.

Фото: t.me/andriyshTime

Радник зазначив з посиланням на джерела, що окупанти для створення ілюзії законності застосовують процедуру визнання майна “безхозним”, яку вже успішно випробували в Донецьку. 

Щодо державного то комунального майна, то “за підписом ватажка Пушиліна воно вже “вважається” власністю окупантів”.

“Не дивно, що вони захоплюються прапором СРСР. Крадії і мародери. Нічого нового”, – додав Андрющенко.

Нагадаємо, міський голова Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що загалом у Маріуполі залишається понад 100 тисяч жителів. 

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