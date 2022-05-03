МЗС України запросило Папу Римського здійснити візит до Києва

"Цінуємо, що Україна залишається в центрі його уваги".

У Міністерстві закордонних справ України подякували Папі Римському за увагу до України під час повномасштабного військового вторгнення Росії. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Він зазначив, що уважно ознайомилися із інтерв’ю Папи Франциска для італійської Corriere Della Sera.

"Цінуємо, що Україна залишається в центрі його уваги. Вдячні за зусилля Папи Римського зі встановлення справедливого миру та зупинення війни, яка жодним чином не була спровокована Україною, НАТО чи будь-якою іншою третьою стороною. І для Понтифіка, і для цілого світу зараз стало абсолютно очевидно, що ні Росія, ні особисто Путін не налаштовані на припинення кровопролиття на українській землі",- сказав Ніколенко.

У МЗС зазначили, що понтифік констатував, що Москва проігнорувала всі заклики Ватикана до припинення війни.

"Натомість Україна підтверджує свою прихильність до діалогу та вчергове поновлює запрошення Святійшому Отцеві здійнити візит до Києва. Віримо, що добро неодмінно переможе зло. Закликаємо Святійшого Отця продовжувати молитися за українців та докладати зусиль заради миру в Україні", - додав речник МЗС.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск розкритикував главу Російської православної церкви Кирила за те, що він виправдовує війну президента РФ Володимира Путіна проти України. Про це понтифік розповів в інтерв'ю газеті Corriere della Sera.