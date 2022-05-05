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Троє людей загинули, ще троє постраждали під час нападу біля Тель-Авіва

Поліція розпочала розслідування.

Троє людей загинули, ще троє постраждали під час нападу біля Тель-Авіва
Фото: Вікіпедія

Щонайменше три людини загинули внаслідок нападу в центральному ізраїльському місті Ельад, неподалік Тель-Авіва.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на ізраїльські ЗМІ.

За їхніми даними, на перехожих напали двоє чоловіків, один із них мав сокиру, другий - пістолет.

Ще троє людей отримали поранення. Поліція розпочала розслідування.

Місцевих жителів просять сховатись у безпечних місцях.

Ізраїльські ЗМІ зазначають, що у четвер у країні відзначається День незалежності Ізраїлю. На вулицях міст у це свято зазвичай перебуває багато народу.

Нагадаємо, 7 квітня внаслідок стрілянини в Тель-Авіві загинуло двоє людей, вісім отримали поранення.

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