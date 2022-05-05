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Польща додатково виділить Україні 100 млн євро гуманітарної допомоги, - Моравецький

"Наразі доставляють лише три тисячі тонн такої допомоги. Це менше 25 відсотків потреб".

Польща додатково виділить Україні 100 млн євро гуманітарної допомоги, - Моравецький
Фото: Twitter/Denys Shmyhal

Польща виділить Україні 100 млн євро гуманітарної допомоги, передає "Українська правда".

Про це повідомив польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький на Міжнародній донорській конференції, присвячена збору коштів для нашої держави, що постраждала від війни.

"Україна щодня потребує гуманітарної допомоги. Цю інформацію ми отримали від наших друзів з України. Наразі доставляють лише три тисячі тонн такої допомоги. Це менше 25 відсотків потреб", - цитує Моравецького телеканал TVN24.

Глава уряду Польщі також наголосив на необхідності посилення санкцій проти Росії. Зокрема - запровадженні нафтового та газового ембарго.

"Ми й надалі підтримуватимемо вас усіляко. Ви виграєте цю війну, ми виграємо її разом, разом ми покажемо, що європейські цінності – це не порожні слова, а дії йдуть за ними", – сказав Моравецький до представників української влади.

Нагадаємо, сьогодні на Міжнародній донорській конференції українській стороні вдалося мобілізувати для відбудови нашої держави $6,5 млрд. 

Франція оголосила, що збільшить свою фінансову допомогу Україні до 2 млрд дол. Німеччина заявила про виділення Україні 125 млн євро на гуманітарну допомогу, а Фінляндія збирається відправити нашій державі додаткову військову техніку та надати ще 70 млн євро допомоги.

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