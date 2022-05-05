Японія поки що не може відмовитися від російської нафти, – міністр промисловості

Частка РФ в імпорті сирої нафти до Японії минулого року становила 3,6%, а скрапленого газу – 8,8.

Японія негативно ставиться до заборони імпорту російської нафти паралельно з Євросоюзом. Причиною цього є обмежені власні ресурси, цитує заяву міністра промисловості Кіочі Хагіуди агентство Kyodo.

"Японія має обмежені ресурси, тому нам важко приєднатися негайно", – повідомив він після зустрічі з високопосадовцями зі США.

Міністр додав, що країни мають робити все, що в їхніх спроможностях, щоб долучатися до європейських санкцій проти РФ. Водночас різні держави мають різну ситуацію з енергетичною безпекою, і позиція кожної з країн важлива.

Щоб зменшити залежність від Росії в енергетичній галузі, Японія звернулася до США з проханням збільшити виробництво скрапленого природного газу. Країна також розглядає можливість кредитування японських компаній, які беруть участь в американських проєктах із виробництва такого газу.

За даними Японської організації зовнішньої торгівлі, частка РФ в імпорті сирої нафти до Японії минулого року становила 3,6%, а скрапленого газу – 8,8.

Учора держсекретар США Ентоні Блінкен і радник з національної безпеки Японії Такео Акіба обговорили співпрацю у сфері санкцій проти Росії.

ЄС поки що також не ухвалив нафтового ембарго – вчора цю пропозицію обговорили на дебатах, тепер кожна з 27 країн-членів має обдумати це, після чого рішення виноситиметься на рівні всього Союзу.

Попередні західні антиросійські санкції Японія підтримувала, зокрема, щодо Путіна і його дітей.