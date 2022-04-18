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Російський генерал відмивав гроші в Україні через бізнес-партнера Киви, – ДБР

Відмивання йшло через готелі, ресторани, земельні ділянки оформлені на родичів російського генерал-полковника Валерія Капашина.

Російський генерал відмивав гроші в Україні через бізнес-партнера Киви, – ДБР
Фото: ДБР

Бізнес-партнер екс-нардепа Іллі Киви допомагав відмивати гроші в Україні російському генералу. Про це стало відомо з розслідування, яке працівники Державного бюро розслідувань поводили у справі щодо державної зради Киви. 

У процесі розслідування виявили майно російського генерала сумнівного джерела походження.

Нерухомість була оформлена на бізнес-партнерів депутата – родичів російського генерал-полковника, начальника Федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при Російському агентстві з боєприпасів Валерія Капашина.

Серед виявленого майна – готелі, ресторани, земельні ділянки тощо, через які генерал відмивав кошти в Україні. Перевіряється інформація щодо причетності родичів до цих оборудок.

За даними ДБР, оборудки з необґрунтованими активами здійснювались через ланцюг підконтрольних комерційних структур, під виглядом ведення законної фінансово-господарської діяльності.

Наразі перевіряється причетність до вказаного майна Киви, а також з’ясовується чи могли ці об’єкти використовуватись ворогом для фінансування підривної діяльності проти України.

Плануються заходи для накладення арешту на виявлене майно.

Нагадаємо, 16 лютого Ілля Кива відмовився повернутись в Україну, до чого закликав депутатів Ради президент Володимир Зеленський на тлі загрози вторгнення РФ. Кива заявив, що "це не його війна" і захищати Зеленського він не буде.

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