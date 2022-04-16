Викрито митників, через яких пов'язана з Медведчуком фірма недоплатила мільйони податків

Загальна сума збитків може досягнути більш ніж 35,5 млн гривень.

Працівники Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань повідомили про підозру трьом працівникам митного поста "Мукачево" Закарпатської митниці, через дії яких державний бюджет втратив 7,8 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що протягом 2017-2018 років компанія зі сфери впливу нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука імпортувала залізничним та автомобільним транспортом нафтопродукти. Проте у документах зазначалось, що у цистернах знаходиться газовий конденсат, що не є підакцизним товаром.

"Під час митного оформлення службові особи митниці «не помічали» підміни та розмитнювали легкі, середні дистиляти як газовий конденсат. Це дозволило організаторам ухилитися від сплати акцизного податку та ПДВ на мільйони гривень", - зазначили в ДБР.

Працівники митного поста підозрюються в неналежному виконанні службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу). Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Перевіряється причетність до оборудки інших митників. Загальна сума збитків може досягнути більш ніж 35,5 млн гривень.

Досудове розслідування триває, вживаються заходи до встановлення інших правопорушників й притягнення їх до відповідальності. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Нагадаємо, раніше помічника нардепа з ОПЗЖ та юриста Медведчука викрили на колабораціонізмі.