Створений президентом України Володимиром Зеленським Координаційний штаб з гуманітарних і соціальних питань, який очолює керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак, відзвітував про результати своєї діяльності.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Як повідомив Єрмак, сума отриманої благодійної допомоги для України від людей та корпорацій з різних куточків світу наразі сягнула майже 924 млн дол., і кошти продовжують надходити.

«Вони переважно йдуть на рахунки структур ООН та міжнародних гуманітарних організацій. А ті у свою чергу спрямовують їх на допомогу нашим біженцям у різних країнах», - зазначив він.

Найбільше коштів надійшло від благодійників із Великої Британії (47%), Нідерландів (майже 18 %), Чехії (11%) та США (майже 8%).

Керівник Офісу президента наголосив, що Україна вдячна за допомогу як світовим знаменитостям, так і всім небайдужим громадянам різних країн. Зокрема, він розповів, що у Великій Британії під проводом благодійної організації Disasters Emergency Committee вже зібрано більше 310 мільйонів фунтів стерлінгів. Свої внески зробили Королева Єлизавета Друга, британський уряд, зірки кіно, театру та музики.

Відома голлівудська акторка Міла Куніс, яка народилася у Чернівцях, та її чоловік актор Ештон Катчер зібрали у США 35 мільйонів доларів, і спрямували ці кошти логістичному стартапу Flexport та технологічній компанії Airbnb. У Франції 8 мільйонів євро було зібрано французьким телебаченням завдяки благодійному концерту місцевих зірок. Долучилася і перша леді Франції Бріжит Макрон – вона передала 1 мільйон євро.

Заступник керівника Офісу Президента Юлія Соколовська зазначила, що за 50 днів в Україну було завезено 270 тисяч тонн гуманітарної допомоги. Було закуплено продовольство в українських виробників та укомплектовано продуктових наборів для майже 12 млн українців.

Інформаційний ресурс «Співдія» опрацьовує заявки гарячої лінії для вирішення конкретних потреб громадян. Оброблено вже більше 48 тисяч заявок, зауважила Соколовська.

Як зазначила перший віце-прем’єр – міністр економіки Юлія Свириденко, на західному кордоні з Польщею, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Словаччиною вже в перший тиждень були розгорнуті логістичні центри, куди міжнародні донори та партнери відправляють гуманітарну допомогу.

Львівська область стала найбільшим в Україні хабом гуманітарної підтримки, прийнявши 51% вантажів допомоги з-за кордону. З гуманітарних хабів, що розташовані по всій країні, вантаж розподіляється між обласними військовими адміністраціями, благодійними організаціями, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та волонтерами, розповів заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

За його словами, за 50 днів війни вся країна об'єдналася, і кожна нефронтова область щоденно допомагає фронтовому регіону. Крім того, як зазначив Тимошенко, за допомогою платформи help.gov.ua люди зі всього світу кожен день заповнюють анкети та відправляють допомогу в Україну.

Для вирішення логістичних питань на базі Міністерства інфраструктури працює спеціальний логістичний штаб, до якого входять Укрзалізниця, Укрпошта та інші перевізники.

Як розповів Тимошенко, за час війни Укрзалізниця безкоштовно евакуювала потягами майже 4 млн людей. З Києва – понад один 1,3 млн людей, з Харкова – майже 0,5 млн громадян. Загальна кількість евакуйованих залізницею українців за кордон – майже 500 тис. осіб.

«На жаль, були обстріли мирного населення, але з початку війни з Сумської, Запорізької, Київської, Харківської, Донецької та Луганської областей було евакуйовано майже 300 тис. людей», - зазначив заступник керівника Офісу Президента.

За словами Свириденко, особливу увагу приділяють проблемі забезпечення пальним. З перших днів війни Уряд домовився з Польським агентством резерву про надання у вигляді гуманітарної допомоги 20 тис. тонн пального. Тоді ж була досягнута домовленість з найбільшими мережами АЗС про його видачу через свої автозаправки визначеним категоріям отримувачів.

Соколовська зі свого боку нагадала, що в межах програми «Розкажи мені» люди отримують психологічну допомогу. Також працює веб-платформа для ефективного збору та обробки інформації про порушення прав людини Російською Федерацією.

Нагадаємо, що 15 квітня до Чернігова, вперше з початку повномасштабної війни, прибув вантажний потяг. Потяг доставив гуманітарну допомогу. Зокрема, генератори, продуктові набори для мешканців та цемент.