Фото: Владислав Кузніченко
Учора, 15 квітня в Бучанській громаді на Київщині відгуляли перше за час війни весілля.
Про це повідомив кореспондент LB.ua.
У Ворзелі отець Микола Волосянський повінчав дві пари молодят з териториіальної оборони - Костянтина і Тетяну та Максима і Тетяну.
Вінчання відбулося в Церкві Преображення Господнього, ПЦУ.
Фото: Владислав Кузніченко
Фото: Владислав Кузніченко
Фото: Владислав Кузніченко
Фото: Владислав Кузніченко
Фото: Владислав Кузніченко
Фото: Владислав Кузніченко
Фото: Владислав Кузніченко
Фото: Владислав Кузніченко
Фото: Владислав Кузніченко
Фото: Владислав Кузніченко
Фото: Владислав Кузніченко
Фото: Владислав Кузніченко
Фото: Владислав Кузніченко
Фото: Владислав Кузніченко
Фото: Владислав Кузніченко
Фото: Владислав Кузніченко
Нагадаємо, 10 квітня в окупованому Херсоні зареєстрували перше від початку війни весілля - одружилися лікарі-інтерни.