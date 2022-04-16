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У Бучанській громаді відгуляли перше за час війни весілля

У Ворзелі повінчалися дві пари молодят.

Фото: Владислав Кузніченко

Учора, 15 квітня в Бучанській громаді на Київщині відгуляли перше за час війни весілля.

Про це повідомив кореспондент LB.ua.

У Ворзелі отець Микола Волосянський повінчав дві пари молодят з териториіальної оборони - Костянтина і Тетяну та Максима і Тетяну.

Вінчання відбулося в Церкві Преображення Господнього, ПЦУ.

Фото: Владислав Кузніченко

Фото: Владислав Кузніченко

Фото: Владислав Кузніченко

Фото: Владислав Кузніченко

Фото: Владислав Кузніченко

Фото: Владислав Кузніченко

Фото: Владислав Кузніченко

Фото: Владислав Кузніченко

Фото: Владислав Кузніченко

Фото: Владислав Кузніченко

Фото: Владислав Кузніченко

Фото: Владислав Кузніченко

Фото: Владислав Кузніченко

Фото: Владислав Кузніченко

Фото: Владислав Кузніченко

Фото: Владислав Кузніченко

Нагадаємо, 10 квітня в окупованому Херсоні зареєстрували перше від початку війни весілля - одружилися лікарі-інтерни.

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