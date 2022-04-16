Адвокати-волонтери готові надавати безоплатну допомогу військовослужбовцям та членам їх родин

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний наголосив, що надважливішим завданням наразі є правовий захист військовослужбовців.

Про це він повідомив у фейсбуці.

Залужний зазначив, що адвокати-волонтери готові надавати безоплатну кваліфіковану юридичну допомогу військовослужбовцям та членам їх родин.

Це - первинні юридичні консультації в різних категоріях справ, допомога в підготовці документів для отримання соціальних пільг і гарантій. Кожен військовослужбовець може розраховувати на кваліфікований правовий супровід у цих та інших справах.

Головнокомандувач закликав адвокатів приєднуватися до волонтерського руху #адвокатиЗСУ.

"Ви матимете змогу зробити свій внесок у нашу Перемогу, захистивши тих, на чиїх плечах тримається держава", - зазначив він.

Координатором цього руху і контактною особою є мій радник з юридичних питань Евгения Рябека (телефон: 0681313087, email: [email protected]).

Цю ініціативу вже підтримав міністр юстиції Денис Малюська. Так, разом із адвокатами ЗСУ на захисті прав військовослужбовців стоїть розгалужена мережа центрів надання безоплатної правової допомоги #БПД по всій території України.