За даними ОДА, на фабриці не було людей.

Російські окупанти вранці у суботу, 16 квітня, завдали ракетного удару по будівлі птахофабрики у Дніпропетровській області.

Про це у Телеграм написав керівник Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

"Дніпропетровщина. 16 квітня. У нас два «прильоти» у Дніпровському районі. Вщент зруйнована птахофабрика, яка не працювала - там нікого і нічого не було", - написав Резніченко.

Нагадаємо, що 12 квітня Росія обстріляла в Дніпропетровській області старий млин.

А протягом 10 квітня російські військові випустили по Дніпропетровщині більше десяти ракет. Загинула одна людина.