Російські окупанти вранці у суботу, 16 квітня, завдали ракетного удару по будівлі птахофабрики у Дніпропетровській області.
Про це у Телеграм написав керівник Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.
"Дніпропетровщина. 16 квітня. У нас два «прильоти» у Дніпровському районі. Вщент зруйнована птахофабрика, яка не працювала - там нікого і нічого не було", - написав Резніченко.
Нагадаємо, що 12 квітня Росія обстріляла в Дніпропетровській області старий млин.
А протягом 10 квітня російські військові випустили по Дніпропетровщині більше десяти ракет. Загинула одна людина.