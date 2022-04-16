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Окупанти ракетами зруйнували непрацюючу птахофабрику на Дніпропетровщині

За даними ОДА, на фабриці не було людей.

Окупанти ракетами зруйнували непрацюючу птахофабрику на Дніпропетровщині
Фото: Валентин Резніченко /Телеграм

Російські окупанти вранці у суботу, 16 квітня, завдали ракетного удару по будівлі птахофабрики у Дніпропетровській області.

Про це у Телеграм написав керівник Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

"Дніпропетровщина. 16 квітня. У нас два «прильоти» у Дніпровському районі. Вщент зруйнована птахофабрика, яка не працювала - там нікого і нічого не було", - написав Резніченко. 

Нагадаємо, що 12 квітня Росія обстріляла в Дніпропетровській області старий млин.

А протягом 10 квітня російські військові випустили по Дніпропетровщині більше десяти ракет. Загинула одна людина. 

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