Генеральний прокурор Великої Британії Суелла Браверман відвідала Україну та зустрілася з генеральним прокурором України Іриною Венедіктовою. Сторони обговорили співпрацю в питанні притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців.

Про це повідомляється на сайті британського уряду.

"На зустрічі прокурор з перших вуст дізналася про українські процеси збору доказів, їх плани судового переслідування осіб за воєнні злочини у своїх національних судах та їхній співпраці з Міжнародним кримінальним судом", – йдеться в повідомленні.

Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

Зазначається, що Браверман очолювала делегацію експертів з воєнних злочинів у Польщі в межах підтримки Великою Британією українських розслідувань.

До складу делегації увійшов суддя Говард Моррісон, якого призначено незалежним радником генпрокуратури України в березні. В межах візиту Моррісон зустрівся з Венедіктовою, щоб обговорити дії Британії для підтримки роботи з притягнення російських воєнних злочинців до відповідальності.

Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

Браверман додала, що "рада, що очолила делегацію експертів з воєнних злочинів Великої Британії в Україні та зустрілася з тими, хто очолює шлях України до правосуддя".

Британська генпрокурорка висловила впевненість, що досвід її країни допоможе Ірині Венедіктовій та її команді розкрити правду та притягнути путінський режим до відповідальності за свої дії.

"Рада, що моя колега і справжній друг України тепер побувала і на нашій землі, якій надзвичайно допомагає діями. Між нашими офісами підписаний меморандум про співробітництво щодо найбільш серйозних міжнародних злочинів. Британія – наш потужний партнер із сильною підтримкою України в боротьбі проти ворога, британські прокурори і юристи – на фронті боротьби за правосуддя і справедливість", – прокоментувала візит британської колеги Венедіктова.

Генпрокурорка України наголосила, що її британський радник Говард Моррісон 9 років був суддею Міжнародного кримінального суду, має досвід у трибуналах ООН для колишньої Югославії та Руанди, спеціального трибуналу по Лівану.

"Нині він дуже допомагає нам своєю експертизою з міжнародного гуманітарного права, щоб бути ефективнішими в зборі доказів та притягненні до відповідальності за воєнні злочини рф, злочини проти людяності та геноцид, які вчиняються в Україні", – зазначила Ірина Венедіктова.