У справі екссудді Чауса дослідили відео обшуку автомобіля та його кабінет

У справі екссудді Дніпровського районного суду міста Києва Миколи Чауса дослідили відео обшуку автомобіля та його кабінету.

Про це повідомили у Центрі протидії корупції.

“Сьогодні судді дослідили відео обшуку автомобіля TOYOTA LAND CRUISER PRADO, яким у 2016 році користувався Чаус. В багажнику автомобіля знайшли скляну банку від яблучного соку на 1,85 літрів з десятками тисяч доларів. Чаус пояснив, що ці гроші він нібито взяв у товариша в борг для будівництва. Чому вони були у банці з його пояснень не зрозуміло”, – йдеться у повідомленні.

Захист просив визнати протокол обшуку авто недопустимим, оскільки в ньому зазначено, що нібито вилучили лише 69,9 тис доларів, а в обвинувальному акті йде мова про 70 тисяч доларів. За словами Чауса, одну купюру хтось підкинув. Крім того, Чаус каже про порушення його права на захист, так як обшук відбувався без адвоката.

Прокурор пояснила, що насправді вилучили 70 тисяч доларів і на відео зафіксовано 700 стодоларових купюр, включно із серією і номером. Однак під час підрахунку дві купюри просто склеїлися одна до одної.

Також суд переглянув відео обшуку службового кабінету Чауса, розташованого в будівлі Дніпровського райсуду Києва. Під час обшуку вилучили кримінальну справу із вироком суду за підписом Чауса. Прокуратура вважає, що саме за ухвалення цього вироку Чаус вимагав і отримав 150 тисяч доларів хабаря. Захист в свою чергу просив визнати протокол обшуку кабінету недопустимим.

Окрім того, дослідили відео з озера Малинівка, де знайшли викинутий пакет “Нової пошти”, в якому Чаусу ймовірно передавали хабар, одноразові рукавиці та 18 резинок для перев'язування грошей. Його Чаус теж просив визнати недопустимим.

“Наприкінці засідання розпочали дослідження відео із знаменитою дволітровою банкою із 80 тис. доларів, яку знайшли під парканом земельної ділянки судді. Враховуючи значну тривалість, його перегляд продовжать наступного засідання, яке призначили за тиждень”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Чауса підозрюють в отриманні в серпні 2016 року $150 тис. хабаря за умовний термін для 74-річної пенсіонерки, яка торгувала димедролом та іншими наркотичними речовинами. Отримані гроші суддя поклав у скляні банки, одну з яких встиг закопати. Заарештувати його тоді не вдалося, оскільки парламент не зміг оперативно розглянути це питання. Недоторканність зняли з нього вже після втечі до Молдови.

На початку квітня минулого року повідомляли, що Чауса викрали в Молдові і вивезли на територію України. МВС Молдови повідомило, що за викраденням Чауса можуть стояти іноземці і що частина з них після цього виїхала в Україну. Також міністр внутрішніх справ Молдови сказав, що підозрювані в організації викрадення листувалися українською мовою.

МЗС України заперечило, що державні установи України причетні до викрадення судді-втікача.

17 травня Чаус записав перше відеозвернення і пообіцяв викривальні заяви. Він також заявив, що його не викрадали.

У середині липня генпрокурор Молдови Олександр Стояногло оголосив про завершення розслідування зникнення колишнього судді Миколи Чауса. За даними правоохоронців, до викрадення можуть бути причетні державні структури України.

У МЗС сказали, що Україна неодноразово заявляла про готовність до максимальної співпраці з Молдовою в справі судді Миколи Чауса. Це питання обговорювалося як на рівні президентів, так і міністрів закордонних справ.

30 липня довкола особи Чауса розгорнувся новий скандал. ЗМІ повідомили, що екссуддю виявили в селі на Вінниччині – нібито він сам прийшов і попросив подзвонити правоохоронцям. Національне антикорупційне бюро заявило, що правоохоронці затримали Чауса, який раніше був викрадений у Молдові. Водночас НАБУ стверджувало, що особи, які його затримали, не виходять на зв'язок.

Зрештою, Чауса в кортежі СБУ, за яким гналися автівки НАБУ, відвезли в слідчий ізолятор Служби безпеки.

Зараз справа про можливе хабарництва Чауса слухається у Вищому антикорсуді. З серпня він був під домашнім арештом, а потім запобіжний захід змінили на заставу. Днями він її сплатив у розмірі 718 000 гривень.