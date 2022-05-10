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СБУ затримала агента, який коригував артобстріли по Миколаївському бронетанковому заводу

На Івано-Франківщині СБУ зірвала спробу ФСБ РФ зібрати дані про боєготовність регіону.

СБУ затримала агента, який коригував артобстріли по Миколаївському бронетанковому заводу
Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала агента, який коригував артобстріли по об’єкту Укроборонпрому, та виманила на підконтрольну територію колаборанта з Херсонщини.

Про це повідомила пресслуба СБУ.

У Миколаївській області спецпризначенці СБУ встановили та затримали коригувальника вогню, який допоміг ворожій артилерії пошкодити “Миколаївський бронетанковий завод”.

На Херсонщині завдяки спецоперації СБУ вдалося виманити колаборанта, який інформував окупантів про функціонування військових і правоохоронців.

На Донеччині оголошено про підозру у держзраді посадовцю Азовсталі, який здав окупантам схему підземних тунелів, де тримають оборону захисники Маріуполя.

На Сумщині СБУ затримала депутата райради і повідомила йому про підозру у державній зраді. 

У Луганській області до 8 років тюрми засуджено двох бойовиків російських військ, захоплених у полон у березні під Сєвєродонецьком.

На Івано-Франківщині СБУ зірвала спробу ФСБ РФ зібрати дані про боєготовність регіону.

Нагадаємо, Служба безпеки України запобігла передачі важливої розвідувальної інформації ворожим спецслужбам. Зрадник планував провести підривну діяльність на території Львівщини. 

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