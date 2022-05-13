Щодня до Києва залізницею повертаються понад 11 тис. осіб, - Укрзалізниця

За час евакуаційної програми УЗ перевезла 3,8 млн пасажирів зі сходу, півдня та центру України на захід та 600 тис. із заходу до сусідніх країн.

Щодня до Києва повертаються залізницею понад 11 тис. осіб, усі рейси із заходу до столиці заповнені на 95%.

Про це повідомив голова АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін, передає "Інтерфакс-Україна".

"Найбільше наразі людей їде із заходу до Києва. Майже всі ці рейси заповнені на 95% і більше. Щодня до Києва повертаються лише залізницею щонайменше 11 тис. осіб", - сказав він під час брифінгу.

З Європи з 1 до 11 травня, за його даними, вже повернулися щонайменше 10 тис. пасажирів.

Камишін зазначив, за час евакуаційної програми УЗ перевезла 3,8 млн пасажирів зі сходу, півдня та центру України на захід та 600 тис. із заходу до сусідніх країн.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко вважає, що столиця продовжує лишатися головною ціллю Росії. У коментарі CNN він зазначив, що занепокоєний можливістю застосування ворогом тактичного ядерного озброєння. Кличко ще раз нагадав, що гарантувати безпеку киянам наразі неможливо.

9 травня Міністерство оборони заявило про небезпеку ракетних ударів по Києву та області. На території Республіки Білорусь перебувають тактичні ракетні комплекси типу "Іскандер", а в акваторії Чорного моря розташовані сім кораблів з крилатими ракетами. Ракетами “Калібр” Росія може завдавати ударів по всій території України, тому нехтувати повітряними тривогами не слід.

Станом на 10 травня Кличко зазначив, що майже дві третини киян повернулись додому.