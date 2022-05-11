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Україна відновила контроль над 1200 км свого кордону, дві третіх із них - кордон з Росією, - ДПСУ

"Небезпека залишається, тому класичних заходів охорони кордону не достатньо".

Україна відновила контроль над 1200 км свого кордону, дві третіх із них - кордон з Росією, - ДПСУ
Директор Департаменту охорони державного кордону Адміністрації Держприкордонслужби Леонід Баран
Фото: Пресслужба ДПСУ

Україні вдалося відновити контроль на ділянці кордону протяжністю 1200 км, дві третини з яких – кордон з Росією.

Про це заявив директор Департаменту охорони державного кордону Адміністрації Держприкордонслужби Леонід Баран на пресконференції у "Медіацентрі Україна – Укрінформ", повідомляє пресслужба ДПСУ.

"Держприкордонслужба в межах Київської, Сумської та Чернігівської областей вийшла на ділянки відповідальності. Відновлено контроль на ділянці кордону протяжністю 1200 км, дві третини з яких – кордон з рф. Проте, небезпека залишається, тому класичних заходів охорони кордону не достатньо. Зараз продовжуються заходи з детальної перевірки місцевості та облаштовуються додаткові пости", - сказав Баран.

За його словами, найбільш напружена ситуація в Донецькій та Луганській областях. 

"Ворог штурмовими діями намагається встановити контроль. Там, разом з іншими силами оборони, діють прикордонники – Луганського, Харківського та Краматорського загонів. На Маріупольському напрямку оборону тримають прикордонники Донецького прикордонного загону та Морські прикордонники Маріупольського прикордонного загону", - зазначив директор департаменту.

Щодо Білорусі та Молдови, то Баран назвав ситуацію "провокативною".

"Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається контрольованою. Держприкордонслужба враховує можливу загрозу з боку цієї держави та вживає всіх необхідних заходів. Також складна та провокативна ситуація зберігається на Придністровському сегменті кордону з Молдовою. Прикордонники, враховуючи можливі ризики, також вживають всіх необхідних заходів. Наразі всі пункти пропуску на цьому сегменті закриті", - зауважив очільник департаменту охорони державного кордону.

Він додав, що за останні дні зростає кількість обстрілів позицій прикордонників України з території Росії.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, Росія продовжує посилено охороняти українсько-російський кордон. 10 травня загарбники обстріляли з мінометів в прикордонних районах ділянки поблизу населених пунктів Карповичі та Сеньківка Чернігівської області

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