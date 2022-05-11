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Харків розірвав побратимські відносини з російськими містами

Рішення прийнято одноголосно на позачерговій сесії міської ради.

Харків розірвав побратимські відносини з російськими містами
Фото: EPA/UPG

Місто Харків розірвало побратимські відносини з російськими містами: Бєлгород, Москва, Нижній Новгород, Новосибірськ та Санкт-Петербург.

Відповідне рішення було прийнято сьогодні на позачерговій сесії міської ради.

Мер Харкова Ігор Терехов наголосив, що з огляду на те, що збройна агресія Росії призвела до людських страждань та значних руйнувань, у міста не може бути побратимів серед російських міст.

"Ще в перші дні війни я дав доручення прибрати з сайту міськради усі російські міста-партнери Харкова. Бо не може у нас бути побратимських відносин з людьми, котрі вбивають українців та знищують нашу Батьківщину. Тому я пропоную сьогодні розірвати ці відносини. Таких міст-побратимів у Харкова бути не може", - сказав він.

Рішення про розірвання побратимських відносин з містами країни-агресорки було прийнято одноголосно.

Нагадаємо, Росія обстрілювала Харків з лютого. У місті знищені об'єкти інфраструктури, школи, лікарні. Пошкоджено дев'ять цвинтарів.  також повідомлялося, що окупанти підірвали три мости на Харківщині, щоб зупинити ЗСУ.

 

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