У Києві відновили оплату за паркування

Паркування платне лише в будні з 8:00 до 22:00.

Відсьогодні, 16 травня у Києві відновили оплату паркування.

Відповідне рішення ухвалила Київрада.

Сервіс безготівкової оплати паркування знову працює в застосунку «Київ Цифровий».

Як і раніше, паркування платне лише в будні з 8:00 до 22:00. В інший час у будні та цілий день у суботу та неділю паркування безкоштовне.

За безпекою паркувального простору слідкуватимуть інспектори з паркування. Під час повітряної тривоги інспектори не мають права штрафувати водіїв.

Додамо, на муніципальних паркінгах не приймають оплату готівкою. Саме оплата в міському застосунку – це офіційна оплата, яка надходить у бюджет Києва.

Нагадаємо, торік 1 липня в Києві встановили нові тарифи на паркування автомобілів у центрі та поблизу з ним на муніципальних майданчиках уздовж доріг і вулиць.