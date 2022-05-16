​Українські захисники виявили і знищили ворожі "гради", "урагани" і контрбатарейну РЛС, - командування ДШВ
​Українські захисники виявили і знищили ворожі "гради", "урагани" і контрбатарейну РЛС, - командування ДШВ
Гаубиці M777 для України вже завантажені на американську базу Марш, - Генштаб
Гаубиці M777 для України вже завантажені на американську базу Марш, - Генштаб
Андрій Білоус: “У Києві є багато людей, які вважають себе частиною «великої російської культури»”
Андрій Білоус: “У Києві є багато людей, які вважають себе частиною «великої російської культури»”
Ракети РФ влучили за 15 км до кордону з Польщею, НАТО і ЄС, – Садовий
Ракети РФ влучили за 15 км до кордону з Польщею, НАТО і ЄС, – Садовий
"Удар був о 12:00", – Арестович повідомив про 20-ту Чорнобаївку
"Удар був о 12:00", – Арестович повідомив про 20-ту Чорнобаївку
Український гурт KALUSH здобув перемогу на Євробаченні
Український гурт KALUSH здобув перемогу на Євробаченні
У Львові та області пролунало шість вибухів
У Львові та області пролунало шість вибухів
Зеленський призначив нового командувача Сил тероборони ЗСУ
Зеленський призначив нового командувача Сил тероборони ЗСУ
Ольга Совгиря: «Поки Рада забороняє проросійські партії, КСУ заграє з Росією»
Ольга Совгиря: «Поки Рада забороняє проросійські партії, КСУ заграє з Росією»
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Києві відновили оплату за паркування

Паркування платне лише в будні з 8:00 до 22:00.

У Києві відновили оплату за паркування
Фото: КМДА

Відсьогодні, 16 травня у Києві відновили оплату паркування.

Відповідне рішення ухвалила Київрада.

Сервіс безготівкової оплати паркування знову працює в застосунку «Київ Цифровий».

Як і раніше, паркування платне лише в будні з 8:00 до 22:00. В інший час у будні та цілий день у суботу та неділю паркування безкоштовне.

За безпекою паркувального простору слідкуватимуть інспектори з паркування. Під час повітряної тривоги інспектори не мають права штрафувати водіїв.

Додамо, на муніципальних паркінгах не приймають оплату готівкою. Саме оплата в міському застосунку – це офіційна оплата, яка надходить у бюджет Києва.

Нагадаємо, торік 1 липня в Києві встановили нові тарифи на паркування автомобілів у центрі та поблизу з ним на муніципальних майданчиках уздовж доріг і вулиць. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також