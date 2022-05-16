Павло Волат був смертельно поранений під час операції звільнення українського села від російських загарбників.

На війні в Україні загинув командир роти білоруського батальйону Кастуся Калиновського Павло Волат.

Про це повідомили в Telegram батальйону.

"Сьогодні наш батальйон зазнав величезних втрат. В ході операції звільнення українського села від російської окупації був смертельно поранений командир роти, військовослужбовець нашого батальйону Павло Волат. Його намагалися доставити в лікарню в критичному стані, але не встигли", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 9 березня 2022 року був сформований білоруський батальйон Кастуся Калиновського. До нього увійшли учасники тактичної групи "Білорусь", представники молодіжного руху білоруської молоді "Молодий Фронт", учасники організації "Білий Легіон" та інші добровольці.

У березні білоруські добровольці приєдналися до боротьби з російськими військами в гарячих точках під Києвом – Ірпені та Бучі.

До слова, у Білорусі заблокували сайт організації Human Rights Watch.