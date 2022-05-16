На війні в Україні загинув командир роти білоруського батальйону Кастуся Калиновського Павло Волат.
Про це повідомили в Telegram батальйону.
"Сьогодні наш батальйон зазнав величезних втрат. В ході операції звільнення українського села від російської окупації був смертельно поранений командир роти, військовослужбовець нашого батальйону Павло Волат. Його намагалися доставити в лікарню в критичному стані, але не встигли", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 9 березня 2022 року був сформований білоруський батальйон Кастуся Калиновського. До нього увійшли учасники тактичної групи "Білорусь", представники молодіжного руху білоруської молоді "Молодий Фронт", учасники організації "Білий Легіон" та інші добровольці.
У березні білоруські добровольці приєдналися до боротьби з російськими військами в гарячих точках під Києвом – Ірпені та Бучі.
До слова, у Білорусі заблокували сайт організації Human Rights Watch.