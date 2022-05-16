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Росіяни найближчим часом не бунтуватимуть проти війни в Україні, – МЗС

Довіра до телевізора, як до джерела інформації, знизилась у РФ на 10%.

Росіяни найближчим часом не бунтуватимуть проти війни в Україні, – МЗС
Фото: Скріншот відео

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко вважає, що росіяни менше довіряють телебаченню, але очікувати бунтів проти війни найближчим часом не варто.

Про це він повідомив на брифінгу в Медіацентрі "Україна". 

За його словами, протягом останніх двох місяців, за офіційними даними, оприлюдненими в РФ, рівень довіри до телевізора, як до головного джерела інформації, знизився на 10%.

"Якщо до 24 лютого 33% росіян вважали, що головним джерелом інформації є телевізор, то зараз це 23%. Насправді це величезний вплив і війни, і зусиль всіх українців і всіх наших інформаційних військ, які пояснювали росіянам, що відбувається, що тут смерті", – сказав Денисенко.

При цьому він наголосив, що це не значить, що "в Росії починаються якісь бунти чи в Росії починає хтось виступати проти Путіна". Необхідно розуміти, що перші три місяці війни в будь-якій країні світу, в будь-який період історії люди підтримують дії свого керівництва і в країні-агресорці, і в країні, яка захищається.

"Після трьох місяців закінчується адреналін і починається рутинне життя, і отут починаються певні зміни у ставленні до багатьох процесів", – наголосив Денисенко.

Нагадаємо, станом на середину березня, за даними двох незалежних російських соцопитувань, майже три чверті росіян пишалися тим, що Росія воює з Україною. 

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