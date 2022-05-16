На Луганщині частково відновили мобільний зв'язок, у Лисичанську подекуди є світло, – Гайдай

У Луганській області частково відновили мобільний зв'язок, у Лисичанську подекуди є світло.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

“Газом в нас забезпечені п’ять населених пунктів. Три – повністю, ще два – частково. Це 21 375 абонентів”, – йдеться у повідомленні.

Є серйозні пошкодження на магістральних газогонах та розподільчих станціях в Донецькій області, деякі з них перекриті.

“Газу, який залишається в трубах та сховищах, вистачить жителям нашого регіону у поточних безпекових умовах десь на два місяці”, – йдеться у повідомленні.

Окрім того, частково поновлено мобільний зв'язок, якого не було більше тижня. У Лисичанську подекуди є світло.

“Централізоване водопостачання відсутнє по всій області. Рятувальниками учора розвезено 40 тонн води для потреби населення”, – додав Гайдай.

Нагадаємо, запасів газу у великих магістральних трубах на Луганщині вистачить приблизно на два місяці. Після цього газопостачання області буде припинено.