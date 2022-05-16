Станція метро "Кловська" у Києві відновила роботу

Станція метро "Кловська" Київського метрополітену відновила роботу.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Інтервал руху поїздів скорочено. На всіх лініях інтервал складає 5-7 хвилин у години пік, 10-15 хвилин в інший час", – розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Повідомляється, що підземні станції продовжують цілодобово приймати людей як укриття. У разі повітряної тривоги рух на відкритих ділянках призупиняється.

Нагадаємо, з 16 травня у Києві відновлено електронну оплату за проїзд в комунальному транспорті.