Росія ракетами і РСЗВ атакувала Миколаїв та продовжує нищити промисловість Донеччини, – зведення ОВА

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій областях, на Житомирщині, Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Київщині, Сумщині та Полтавщині.

У Харкові внаслідок обстрілів окупантів протягом доби поранено четверо людей в Шевченківському районі та районі Салтівки. По області окупанти завдавали ударів по Чугуївському району – поранено двох осіб. Також були обстріли в Дергачах та Барвінковому, постраждалих немає. Бої тривають на Ізюмському напрямку. Про це йдеться у зведенні від ОВА станом на 8 ранку.

У Луганській області знову масовані обстріли Сєвєродонецька. Із артилерії та систем залпового вогню також атаковані Лисичанськ, Привілля, Новодружеськ, Рубіжне, Воєводівка, Білогорівка. Унаслідок обстрілу сєвєродонецької лікарні загинули двоє людей, поранень зазнали ще девʼятеро, зокрема дитина. Нічні обстріли Сєвєродонецька та Лисичанська. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

У Донецькій області ситуація незмінно гостра, але контрольована. Інтенсивні обстріли по всій лінії. Росіяни намагаються вивести з ладу промислові об'єкти: вчора обстріляли Фенольний завод у Нью-Йорку, сьогодні – вкотре під обстрілами Авдіївський коксохімічний завод. Мар‘їнська ВА: з 4:00 артпідготовка по с. Новомихайлівка. Два авіанальоти.

Рано вранці у Миколаєві пролунала серія сильних вибухів через ракетні удари та удари з РСЗВ окупантів по житлових кварталах міста. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу виникли пожежі автомобіля та меблевого салону. Поранена одна людина. Також удень і ввечері були обстріли в Широківській громаді. Є пошкоджені будинки і поранені. У Березнегуватській громаді удень і ввечері були обстріли. 2 загиблих, 1 поранений. Пошкоджені житлові будинки.

На Херсонщині ситуація стабільно критична, окупанти продовжують обстріл населених пунктів та позицій ЗСУ на підконтрольних Україні територіях. Бойові дії йдуть поблизу Херсона та у громадах, які знаходяться на кордоні із Зеленодольським, Кривим Рогом, Снігурівкою та Миколаєвим. Місцеві жителі повідомляють про значні пошкодження та зруйновані будинки, школи, дитячі садочки, знищену та заміновану дорожню інфраструктуру.