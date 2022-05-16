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На світанку в Миколаєві пролунали вибухи (оновлено)

Також місцеві жителі пишуть про вибухи в області.

На світанку в Миколаєві пролунали вибухи (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: РБК-Україна

У Миколаєві на світанку понеділка, 16 травня, пролунали вибухи.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

"У Миколаєві лунають вибухи. Друзі, тримайтесь подалі від вікон. Залишайтесь в укриттях або дотримуйтесь правила двох стін", – написав він у телеграмі.

Так, у місті о 05:19 було оголошено повітряну тривогу. О 5:38 повідомили про її відбій.

Також місцеві жителі пишуть про вибухи в області.

Оновлення. У ОВА повідомили, що рано вранці у Миколаєві пролунала серія сильних вибухів через ракетні удари та удари з РСЗВ окупантів по житлових кварталах міста. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу виникли пожежі автомобіля та меблевого салону. Поранена одна людина. Також вдень і ввечері були обстріли в Широківській громаді. Є пошкоджені будинки і поранені. У Березнегуватській громаді вдень і ввечері були обстріли. 2 загиблих, 1 поранений. Пошкоджені житлові будинки.

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