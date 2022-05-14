У Києві з 16 травня відновлюють електронну оплату за проїзд і продовжують роботу метро

Сплачувати можна транспортними картками, через платіжні додатки та мобільний додаток "Київ цифровий".

У Києві з 16 травня відновлюють електронну оплату за проїзд у комунальному громадському транспорті - як у метро, так і в наземному.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Ми повинні відновлювати повноцінну роботу громадського транспорту, який працював в обмеженому режимі та був ці місяці безкоштовним. Потрібно платити зарплати транспортникам, забезпечувати підприємства пальним, матеріалами, електроенергією. Це - великі кошти", - зазначив він.

Сплачувати за проїзд пасажири зможуть транспортними картками, через платіжні додатки та мобільний додаток "Київ цифровий".

Оновлено. Також з 16 травня метро працюватиме з 6:00 до 22:00, повідомила пресслужба Київського метрополітену.

Нагадаємо, станом на 7 квітня в Києві приватні перевізники відновили роботу на 11 маршрутах.