Минулої доби ворог не завдавав ударів по Харкову, - Синєгубов

13 травня російські окупанти обстрілювали Чугуїв, Дергачі, Золочів, Лозову та інші населені пункти Харківщини.

Про це у Телеграм заявив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Минулої доби ворог не завдавав ударів по Харкову, зосередив увагу на позиціях ЗСУ та по громадах області. Від обстрілів страждають: Чугуїв, Дергачі, Золочів, Лозова та інші. Це свідчить про те, що розслаблятися ще зарано. Закликаю усіх адекватно реагувати на сигнали тривоги та не перебувати на вулицях без нагальної потреби", - написав Синєгубов.

За його словами, мешканці вже починають повертатися до своїх будинків у звільнених селищах.

"Це ще занадто небезпечно! Відступаючи, ворог замінував абсолютно все - подвір'я, лісосмуги, узбіччя доріг, навіть дитячі ліжка тощо. Зараз триває ретельна робота з розмінування. Прошу до офіційних повідомлень утриматися від повернення", - додав керівник ОВА.

Нагадаємо, що 12 травня на Харківщині внаслідок обстрілів загинуло 5 людей, постраждало 17.

11 травня унаслідок обстрілу Харківської області загинула людина, обстріляли Дергачі та Малу Данилівку.