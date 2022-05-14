Ситуація на Кінбурнській косі наближається до катастрофічної, - Денісова

На півдні України російські військові знищують унікальну заповідну Кінбурнську косу, що розташована у Миколаївській області.

Про це заявила упоноважена з прав людини ВР Людмила Денісова.

"Від середини квітня у Херсонській області горять ліси. Гасити пожежі складно через тимчасову окупацію області російськими військовими. Пожежі саме на Кінбурнській косі тривають понад тиждень. Вогонь охопив майже 4 тисячі гектарів лісів на межі Херсонської та Миколаївської областей. Під загрозою знищення опинився весь рослинний світ, зокрема, найбільше в Європі поле диких червонокнижних орхідей, багаторічні дерева, рожеві озера, тварини", - написала Денісова.

Наразі на території коси залишаються люди, яким потрібна допомога, проте виїзд на материк контролюють російські військові, які не пропускають лісову охорону до осередків загорянь. Крім того, бракує палива для пожежних машин, щоб погасити вогонь, відсутня техніка і майже немає доставки продуктів для місцевих мешканців. Ситуація в унікальній заповідній зоні наближається до катастрофічної.

Нагадаємо, що голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім звернувся до мешканців окупованого росіянами Херсона. Він запевнив, що українські війська обов’язково звільнять Херсон та область. І станеться це вже незабаром.